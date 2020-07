Problem med karantänfuskare leder till begränsningar

– De personer som smiter ut från karantän försätter resten av hela landet i fara och riskerar att rasera allt vi har byggt upp, säger Meggan Woods som är nyzeeländsk minister med ansvar för karantänsfrågor.

De senaste veckorna har antalet personer som smiter ut från sin karantän i Nya Zeeland ökat och det har nu lett till att myndigheterna har förstärkt bevakningen på de många hotell som används för att hålla återvändanden nyzeeländare i isolering.

En man som återvände till Nya Zeeland i förra veckan och dagen efter konstaterades vara smittad med covid-19 klättrade över staketet och gick till en livsmedelsaffär för att köpa cigaretter och vin. Det fick stora konsekvenser. Affären tvingades stänga för att saneras och en omfattande kontaktspårning inleddes för att försöka nå alla de människor som mannen kunde ha kommit i kontakt med under den tre kvarter långa promenaden. Mannen har nu åtalats och riskerar sex månaders fängelse och höga böter.

Den ansvariga ministern säger att sådana själviska handlingar inte tolereras och att man kommer straffa de som bryter mot karantänsreglerna.

Nya Zeeland stängde sina gränser för utlänningar i slutet av mars. Bara egna medborgare och bofasta släpps in i landet och måste efter ankomst sitta i fjorton dagars obligatorisk karantän.

Antalet medborgare som vill återvända hem har ökat och det har satt systemet under stor press. För att klara av att hantera alla återvändare så har man nu beslutat att under en tid dra ned på antalet personer som får komma in landet.

Nya Zeelands premiärminister Jacinda Ardern säger att man hoppas kunna öppna gränserna igen men just nu är inte rätt tid.