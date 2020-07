Högskoleprovet kan bli aktuellt i höst

Det var i våras som Universitets- och högskolerådet (UHR) beslutade att ställa in vårens högskoleprov. Många som tidigare förlitat sig på provet för att komma in på högre populära studier på högskolor och universitet har under våren fått tänka om.

Men nu kan det finnas nya chanser, då UHR får i uppdrag att analysera och sammanställa förutsättningarna för att kunna genomföra högskoleprovet i höst trots coronapandemin.

– Det är angeläget att provet kan genomföras, det här är en viktig väg för att fler ska kunna komma in på den utbildning man helst önskar men det måste i så fall ske på ett säkert sätt i enlighet med Folkhälsomyndighetens rekommendationer. För liv och hälsa går alltid först, säger Matilda Ernkrans, minister för högre utbildning och forskning.

Uppdraget ska redovisas andra veckan i augusti.