Ledarna har enats om budgeten och coronastöd

Det tog 4 dagar och 2 nätter – ett historiskt långt toppmöte. Men tillslut en överenskommelse. En budget på 1074 miljarder euro. Och extra coronastöd på 750 miljarder, varav 390 miljarder i bidrag. Stödet ska gå till hårt coronadrabbade länder, som Italien, Spanien, Frankrike.

– Vi gjorde det, sade EU:s ordförande Charles Michel, med ett stort leende på läpparna.



– EU är enat och står starkt, sdea Michel, som medgav att det var väldigt svåra förhandlingar i en väldigt svår tid.



Detta extra stöd ska finansieras genom att EU-kommissionen lånar upp pengar med garantier från medlemsländerna. Det innebär en begränsad form av gemensam upplåning vilket är ett steg mot ökad ekonomisk integration i EU.



Sverige gick in i förhandlingarna med målsättningen att det inte skulle vara några bidrag alls till länder som drabbats av pandemin, utan bara stöd i form av lån. Men regeringen är ändå nöjd.



Paula Carvalho Olovsson, statssekreterare med ansvar för EU-frågor, sa tidigare under kvällen att Sverige fått igenom flera viktiga krav i förhandlingarna.



– Vad gäller klimatambitioner och rabatter inte minst.



Ja, den svenska rabatten på avgiften till EU har höjts rejält i senaste förslaget till 11 miljarder kronor per år. Men den svenska avgiften ökar ändå, från cirka 39 miljarder kronor per år till ungefär 45 miljarder.



Ett annat krav från Sverige har varit att utbetalningar av EU-medel ska kunna stoppas till länder som inte följer rättsstatens principer. Vilket främst gäller Ungern och Polen. Det var oenighet i denna fråga som har hållit ledarna vakna ännu en natt.



Det finns nu skrivningar om rättsstat i den antagna texten. Polen och Ungern som beskriver det som en stor seger och att koppling mellan rättsstat och EU-medel har blivit svagare.



Inte alls, säger Charles Michel och EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen.



– Det finns en stark koppling till rättsstaten och ett starkt skydd för EU:s finansiella intressen, försäkrade von der Leyen.