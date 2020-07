Vapenvila i Ukraina från och med nästa vecka

Det är den europeiska säkerhetsorganisationen OSSE som förhandlat fram villkoren för vapenvilan vid en videokonferens med Ukraina och Ryssland och även representanter för de Moskvastödda separatisterna i östra Ukraina.

Avtalet förbjuder all användning av vapen och också utplacering av tyngre militär materiel i befolkade områden och även till exempel flygningar med drönare, sådana har kommit att användas i allt större utsträckning i kriget.



Ukrainas president Volodymyr Zelensky säger i ett uttalande via sin presstjänst att avtalet innebär ett genombrott. Att vapnen ska tystna, helt och fullständigt, är en förutsättning för att den så kallade Minskprocessen ska kunna återupptas. I den ingår Ukraina, Ryssland, Tyskland och Frankrike och inom ramen för den försöker man hitta en långsiktig utväg ur kriget. Om vapenvilan hålls kan det öppna väg för ett större diplomatiskt möte mellan de fyra länderna.



Men det har varit en lång rad av vapenvilor under de mer än sex år som kriget pågått och samtliga har brakat samman så optimismen är kanske inte så stor den här gången heller.



Mer eller mindre varje dag är det strider längs frontlinjen även om de på senare år har varit av begränsad omfattning. Sammanlagt har mer än 13000 människor dödats i striderna.



Volodymyr Zelenskij som kom till makten för drygt ett år sedan har sagt att hans viktigaste uppgift som president är att få ett slut på kriget. Den nationalistiska oppositionen i landet beskyller honom för att vara alltför medgörlig mot Ryssland i de här fredssträvandena.