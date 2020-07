Socialförsäkringsnotan – 19 miljarder dyrare än väntat

Det är framför allt de tillfälliga regeländringar som gjorts för att möta coronapandemin som gör socialförsäkringen blir mycket dyrare.

Att staten tar över hela sjuklönekostnaden från arbetsgivarna mellan april och juli beräknas kosta 17 miljarder kronor. Den slopade karensdagen: dryga två miljarder. Och ett större bostadsbidrag till barnfamiljer väntas landa på 650 miljoner kronor i kostnader.

– Sen tillkommer tre miljarder kronor som beror på införandet av förebyggande sjukpenning för personer som tillhör en riskgrupp för covid-19, säger Renée Blomberg, prognoschef på Försäkringskassan.

Dessutom har både vabbandet och antalet ansökningar om sjukpenning under en period dubblerats vilket spär på de ordinarie kostnaderna för socialförsäkringen.

Att Försäkringskassan så grovt underskattat de totala kostnaderna för socialförsäkringen, med hela 19 miljarder kronor så sent som i maj när coronapandemin redan var ett faktum, är inte konstigt menar myndigheten.

– När vi lägger våra prognoser försöker vi inte spekulera i vad riksdagen och regeringen kommer göra för förändring i socialförsäkringen. Och under juni så kom det flera regeländringar.

I er prognos för 2021 så räknar ni med att utgifterna för socialförsäkringen ska vara nere på 2019 års nivå, hur resonerar ni då?

– De flesta av regeländringarna som har kommit under covid-19-perioden är tidsbegränsade, då räknar vi med att de inte kommer stå för några utgifter under 2021. Vi har inte heller fått några prognoser från Folkhälsomyndigheten eller någon annan om hur spridningen av covid-19 kommer att vara under hösten eller kommande år.