Tunisiens talman kan bli petad

– Jag är orolig för mitt land. De politiska konflikterna blir till en enda väntan för befolkningen, som framförallt vill ha ekonomiska förbättringar i vardagslivet, säger Meherzia Labidi, ledamot för det moderata islamistpartiet Ennahda, på telefon från parlamentet i Tunis.

Just denna dag är läget lugnt i korridorerna men flera gånger de senaste veckorna har fysiskt bråk brutit ut mellan ledamöter från olika politiska läger.

Det är en fingervisning om hur skakigt läge som råder just nu i det lilla turismberoende nordafrikanska landet, som brukar beskrivas som en stabil punkt i en annars tumult region.

Den politiska polariseringen är särskilt djup mellan församlingens största parti, det moderata islamistpartiet Ennahda, och motståndaren PDL, ett parti med kopplingar till den förra regimen. Detta har paralyserat parlamentets arbete.

I mitten av juli avgick dåvarande premiärminister Elyes Fakhfakh efter att islamistpartiet hade tagit initiativ till en misstroendeomröstning mot honom, då det visat sig att Fakhfakh ägt andelar i företag som fått lönsamma kontrakt av staten.

Sedan dess har en ny premiärminister utsetts, den politiskt obundne 46-årige juristen Hichem Mechichi, som har till slutet av augusti på sig att bilda regering. Om han misslyckas väntar nya val.

Mechichi har sagt sig vilja forma en regering "som ska möta alla tunisiers förväntningar" – en verkligt stor uppgift då just förväntningarna på förändring och reformer är enorma ute i landet.

Arbetslösheten ligger på nära 30 procent bland unga akademiker (och nära 40 procent bland unga kvinnor). Inflationen har rusat de senaste åren. Regelbundet blossar demonstrationer upp runt om i landet, med krav på jobb för unga, höjda löner och ett drägligt liv – samma krav som skreks ut under demonstrationerna under den så kallade arabiska våren för snart tio år sedan. Under sommaren har bland annat de sydliga ökenstäderna Tataouine och Douz skakats av protester.

Tvåbarnsmamman Maram jobbar inom sjukvården i inlandsregionen Gafsa. Hennes arbetsplats saknar ofta sängar och grundläggande utrustning.

– Och min lön är så låg, medan mat och allt annat är jättedyrt numera. Det främsta vi tunisier behöver är mer pengar i fickan. Vi kan inte fortsätta leva så här, säger hon.