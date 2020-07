Romer i Östeuropa drabbas hårt

– Romerna kämpar för att få mat på bordet. De är mer rädda för hunger än för coronaviruset för tillfället, säger Jonathan Lee på European Roma Rights Centre.



En majoritet av de utsatta romerna i centrala och sydöstra Europa livnär sig genom att samla plast och metall och ta vara på slängda saker som de säljer. Men en del marknader och återvinningsstationer har stängts för att motverka coronaspridningen, vilket direkt drabbar romerna.

– De stödåtgärder som regeringar har vidtagit under pandemin har ofta inte haft romerna som målgrupp, säger Jonathan Lee.

Romer kan också ha gått miste om hjälp för att de inte har bankkonton för utbetalning av ekonomiskt stöd eller att deras företag inte är registrerade. Ett annat problem är att rasismen ökat under pandemin.



– Under pandemin var jag rädd för att gå ut på gatan, säger sociologen Adrian Furtuna från Bukarest i Rumänien, som själv är rom.



Han har blivit utsatt för antiziganism under pandemin och upplever att romerna blivit syndabockar för den svåra tiden. Flera romska bosättningar sattes i våras i karantän och patrullerades av poliser.



En positiv motbild kommer från den rumänska staden Cluj där kommunen delat ut matpaket och hygienartiklar till 300 romska familjer som bor vid en soptipp.