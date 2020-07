Äldre tackar nej till platser på boenden

– Jag har inga kommentarer kring det, men det är ju klart att det är ett faktum och det har ju rapporterats i media om smittspridning på äldreboenden. Ett annat faktum är ju det besöksförbud som finns på äldreboenden. Men i vilken utsträckning det har betydelse, det kan jag inte uttala mig om.

När äldre beviljas plats på äldreboenden ska flytten dit ske så snart som möjligt. Tar det längre än tre månader är kommunen skyldig att rapportera det till tillsynsmyndigheten Ivo. Det ska göras oavsett anledning.

Under våren och sommaren har antalet äldre som tackat nej till att flytta in ökat. Exakt vad det beror på i alla fall vet man inte, men Ivo ser koppling till coronapandemin.

Och det är flera kommuner runt om i Sverige som känner igen det här. Bland annat Helsingborgs stad, där Annika Andersson är vård- och omsorgsdirektör.

– I dag har vi 29 personer av de 101 som väntar på ett vårdboende som har tackat nej på grund av att man är orolig för corona.

– Normalt sett har vi rutiner och riktlinjer som säger att om man tackar nej till en erbjuden plats så stryks man från kön och får göra en ny ansökan. Men vi har velat visa förståelse för den här situationen, och sagt att det är okej att tacka nej. Jag tror också att det här att man tackar nej inte bara beror på oro för att bli smittad, utan också det faktum att det råder ett besöktförbud. Att det känns otryggt att flytta in, att anhöriga inte kan besöka en.

En granskning av Ekot kunde under våren visa hur äldre faktiskt fortsatte flytta in på äldreboenden som har drabbats av just coronasmitta, och hur flera äldreboenden inte hade inflyttningsstopp. Det handlade bland annat om Stockholm, Solna, Eskilstuna och Göteborg.

Lars Ericsson vid Inspektionen för vård och omsorg säger att de kommer att beakta uppgifterna om att äldre tackat nej till äldreboenden i deras kommande arbete.

– Vi kommer beakta uppgifterna, det gör vi. Sedan får vi göra en riskanalys för att se var vi ska utföra tillsyn framöver.