Trump om omtvistade appen: ”Kommer bannlysa dem”

Tiktok, videoappen där användare lägger upp korta filmsnuttar, ofta när de själva mimar till olika låtar och framför välkoreograferade danser, har vuxit explosionsartat sedan starten för 4 år sedan och har 800 miljoner användare världen över.



I takt med att den vuxit i popularitet har Tiktok, som ägs av den kinesiska techjätten Bytedance, blivit allt mer kritiserad, framför allt på grund av farhågor om att den kinesiska staten kan komma att få tillgång till användarnas data. Något företaget har förnekat skulle hända.



Indien har redan förbjudit appen, EU utreder just nu datasäkerhetsfrågan och Ekot har tidigare berättat att oppostionspolitiker i Sverige vill se ett förbud mot Tiktok på offentliga tjänstetelefoner.



Det var på presidentflygplanet Air Force One, i natt svensk tid, som Donald Trump sa till reportrar att ”vi kommer att bannlysa dem från USA”, och hävdade att han vill vidta någon form av åtgärd mot Tiktok redan idag, lördag. Det skulle till exempel kunna handla om en presidentorder eller en ekonomisk nödåtgärd.



Inom Vita Huset har diskussioner om hur man ska hantera Tiktok intensifierats under veckan. Ett alternativ uppges vara att tvinga ägaren Bytedance att sälja av Tiktoks amerikanska verksamhet, och flera medier rapporterar att företaget just nu förhandlar med bland andra Microsoft.



Det är dock oklart vilken makt Trumpadminstrationen skulle ha att tvinga ett utländskt företag att göra sig av med delar av verksamheten, och Donald Trump själv gjorde klart på Air Force One att han inte är för ett alternativ där ett amerikanskt företag köper delar av Tiktok.