Amerikanskt ministerbesök i Taiwan – en nagel i ögat på Kina

Inte sedan USA normaliserade sina diplomatiska relationer med Folkrepubliken Kina år 1979 så har en så högt uppsatt amerikansk minister besökt den självstyrande demokratin Taiwan, som Kina gör anspråk på.



Det tre dagar långa besöket som börjar idag är därför anmärkningsvärt och en nagel i ögat på kommunistpartiet i Kina. Hälsoministern själv, Alex Azar, passade till och med på att rikta en illa dold känga mot Peking i en intervju med den amerikanska tv-kanalen Fox News tidigare i veckan.



Azar lyfte då fram Taiwan som en förebild i kampen mot coronaviruset, "en 'transparent förebild', jämfört med vissa andra", som han sade.



Taiwan, eller Republiken Kina, som är det officiella namnet, existerar under USA:s beskydd, men under ständigt hot från Kina. En eventuell återförening mellan Kina och Taiwan tycks inte längre finnas på kartan efter att Taiwans Kinakritiske president Tsai Ing-wen återvaldes tidigare i år.



Så högnivåbesöket idag har som väntat mött protester från Peking.



– Det här är den viktigaste och känsligaste frågan mellan USA och Kina, sade det kinesiska utrikesministeriets talesperson Wang Wenbin.



USA säljer regelbundet vapen till Taiwan och inför besöket nu uppges enligt källor till Reuters en stor drönaraffär vara på gång. En annan tung fråga är om Taiwan ska släppas in i Världshälsoorganisationen WHO igen, vilket Kina blockerat i flera år, men som USA säger sig stödja.