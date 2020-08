Chockgranater mot demonstranter i Minsk

Ljudet av chockgranater ljöd över Minsk centrum sent igår kväll och över natten. Men också ljudet från tutande bilar – en protestyttring från de Minskbor som inte hade röstat på den sittande presidenten Aleksandr Lukasjenko.



Enligt en vallokalsundersökning som publicerades strax efter att vallokalerna stängts var Aleksandr Lukasjenko en klar segrare med närmare åttio procent av rösterna. Närmast efter kom, enligt vallokalsundersökningen, oppositionskandidaten Svjatlana Tsichanouskaja med knappt sju procent. Ett officiellt resultat väntas under dagen.



Trots omfattande polisnärvaro och avspärrningar, bland annat av de centrala torgen i Minsk, gick igår kväll tusentals människor ut på olika platser för att uttrycka sitt missnöje och misstro mot det här resultatet.



President Lukasjenko har tidigare sagt att inga otillåtna demonstrationer, eller några försök att hota stabiliteten, kommer att tolereras. Under kvällen och natten gick kravallklädd polis mot demonstranterna och sköt vid några tillfällen chockgranater rakt in i folkmassorna. Det finns uppgifter om skadade demonstranter. Också i andra städer runt om i Belarus förekom protester, som på liknande vis slogs ned av polis.



Få internationella valobservatörer har funnits på plats, men observatörer från medborgarinitiativet Ärliga Människor talar om att fusket och oegentligheterna i samband med valet har varit omfattande. Observatörer från Oberoende Staters Samfund, där flera post-sovjetiska länder ingår, hävdar tvärtom att allt har gått rätt till.



Internet låg helt eller delvis nere i landet igår kväll och under natten, och de som försökte rapportera om vad som hände hade svårt att nå ut med sin information.