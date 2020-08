Het sommar på bostadsmarknaden

– Normalt sett brukar vi se en dämpad aktivitet, men den här sommaren har vi sett ovanligt höga volymer när det gäller alla bostadstyper samtidigt som priserna har fortsatt uppåt, säger Per-Arne Sandegren som är analyschef på Svensk Mäklarstatistik.

Under juli såldes drygt 8.200 bostadsrätter i landet – det är nästan 30 procent fler än samma månad ifjol, och den dipp som syntes under våren framstår nu som ett mer tillfälligt hack i kurvan.

I snitt fick den som köpte en lägenhet under juli betala närmare 38 000 kronor per kvadratmeter. I centrala Stockholm, där priserna är högst i landet, kostade lägenheterna i snitt drygt 93 000 kronor per kvadratmeter.

Hur hösten blir på bostadsmarknaden återstår att se. Men i vanliga fall brukar intresset öka efter semestrarna.

– Ja det vanliga är att utvecklingen fortsätter i tangentens riktning. Nu när åtminstone en del jobbar hemma har det blivit mer fokus på boendet och det kan vara en bidragande orsak till det vi ser, säger Per-Arne Sandegren.