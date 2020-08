Smittan tar fart på nytt i Spanien

Den senaste veckan har omkring 800 personer lagts in på sjukhus för covid-19 i Spanien. Det är så klart inte i närheten av hur det såg ut när det var som värst i mars och början på april, men siffran är fem gånger högre än för en månad sedan. Den ökande smittspridningen i landet under de senaste veckorna börjar nu också märkas på sjukhusen.

Inom EU är det bara Luxemburg som har haft större smittspridning än Spanien under den senaste tvåveckorsperioden. Spanien har till exempel haft 2,5 gånger mer smittspridning per hundratusen invånare än Sverige under perioden, enligt EU:s smittskyddsmyndighet.

Den stora oron just nu i Spanien är utvecklingen i tätbefolkade Madrid, där smittan sprids mycket snabbare än genomsnittet i landet. Samma höga nivå på smittspridningen har inte uppmätts sedan i april i den spanska huvudstaden.



Myndigheterna där förbereder sig på att öppna ett provisoriskt sjukhus för covid-19 patienter om det skulle behövas igen.

Men allra värst är smittspridningen fortfarande i nordöstra Spanien. Aragonien med huvdstaden Zaragoza är fortfarande EU:s mest smittade region, men de lokala myndigheterna säger att de tycker sig se en liten tendens till att det börjar vända nedåt.



Även i grannregionen Katalonien märks samma försiktigt positiva utveckling.

På den karta över smittspridningen i Spanien som hittills bara varit rödfärgad för fyra regioner i nordöst är nu även Madrid röd. Åtminstone ytterligare en handfull regioner ser ut att kunna bli rödmarkerade de närmaste veckorna, som ett tecken på att smittan börjat sprida sig snabbt även där.