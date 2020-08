Norge rödlistar sex svenska regioner

– Risken för att bli smittad i kön till systembolaget är inte värt priset, sa Norges hälsominister Bent Höie idag när den norska regeringen kom med nya krafttag för att minska spridningen av coronaviruset.



Norge rödlistar nu ytterligare sex svenska regioner för inresor i landet. Personer som kommer från Östergötland, Blekinge, Värmland, Uppsala, Dalarna och Örebro, måste sitta i tio dagars karantän vid inresa i Norge.



Endast personer från Västerbotten, Södermanland och Kalmar län slipper sitta i karantän.



I Norge präglas coronadebatten just nu av att det är insparksvecka för universiteten med många festande studenter.



Den gångna helgen tvingades norska krögare sluta servera alkohol vid midnatt, vilket ledde detta till att studenter ordnade privata fester långt in på natten i trånga studentkorridorer.



Flera studenter har också konstaterats smittade av coronaviruset och flera universitet meddelade idag att nollningar och insparksfester avbryts och ställs in.

Norges statsminister Erna Solberg var tydlig med idag med att hon inte vill att norrmän reser till någon av dom rödlistade regionerna i Sverige.