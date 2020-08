KI: Tecken på vändning uppåt

För 2020 räknar KI nu med en BNP-minskning med 4,8 procent, vilket är 0,6 procent enheter högre än i senaste KI-prognos från juni.

Den dramatiska nedgången i BNP under andra kvartalet var väntad enligt Konjunkturinstitutets prognos från i juni. Och de omfattande nedstigningarna i bland annat euro-området under april och maj har mildrats något den senaste tiden, vilket gynnar den svenska exportnäringen.

I Sverige har myndigheternas omfattande åtgärder för att stödja näringslivet och hålla uppe sysselsättningen bidragit till att bromsa uppgången i arbetslösheten, det skriver Konjunkturinstitutet i sin augustiuppdatering.

BNP väntas öka med strax under 2 procent per kvartal under årets andra hälft enligt Konjunkturinstitutet.

I näringslivet är det framför allt inom tjänstebranscherna som stämningsläget är lågt, medan konfidensindikatorer

för detaljhandeln och tillverkningsindustrin i juli närmade sig

normala nivåer.

Konjunkturinstitutet tror att sysselsättningen kommer att fortsätta minska och vända upp först det andra kvartalet nästa år.

Detta innebär att arbetslösheten fortsätter att öka framöver och

når upp till 10 procent det första kvartalet nästa år, varefter den

vänder nedåt. En halv miljon människor kommer vara permitterade under året.

De covid-19-relaterade aktiva finanspolitiska åtgärderna bedöms uppgå till drygt 140 miljarder kronor, ca 3 procent av BNP, 2020. För 2021 bedömer Konjunkturinstitutet att åtgärder om ca 80 miljarder kronor kommer vidtas utöver vad som följer av så kallade oförändrade regler.