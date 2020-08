Minskad försäljning för svensk skogsnäring

Skogsindustrikoncernen Holmen kom i dag med sin rapport för det andra kvartalet i år. Det blev en vinst med 531 miljoner kronor före skatt, vilket var lite försämring jämfört med samma kvartal förra året, då vinsten var 34 miljoner kronor högre. Holmen är en av Sveriges största skogsägare och virkesköpare.



Men den exportberoende svenska skogsnäringen har märkt av minskad försäljning i takt med att många länder har stängt ner.



Svenska massafabriker och sågverk har hållit igång sin produktion, i vissa fall med hjälp av korttidspermitteringar. Resultatet pressades av lägre efterfrågan på papper, medan dock resultatet inom kartong och trävaror ökade.



”Efterfrågan på papper sjönk kraftigt under andra kvartalet till följd av covid-19,” skriver Holmens vd Henrik Sjölund i rapporten. Även omsättningen sjönk.



Holmens styrelse sänker därför aktieutdelning med hälften, till 3:50 kronor per aktie, från tidigare sju kronor.



”Osäkerheten gör att man måste vara återhållsam,” skriver vd Henrik Sjölund.

Resultatet var lite bättre än analytikerna förväntat sig och Holmens aktie steg något på Stockholmsbörsen under dagen.