Färre bussturer i Skåne – oro för trängsel

Miljenka Drenski i Malmö tycker att det ofta är trångt på bussarna.

– Jag upplever att det är många som inte tar avstånd, och jag upplever att det är många som sitter bredvid varandra. Det är lite obekvämt att sitta bredvid någon.

Skånetrafiken kommer i samband med tidtabellsskiftet i helgen att minska busstrafiken med ungefär nio procent. Anledningen är att Skånetrafiken tappat runt hälften av resenärerna under våren, säger Saman Tondnevis, affärsområdeschef för bussarna.

– Det vi gör är att vi reducerar trafik vid tider när väldigt få eller inga reser med oss. Vi tycker inte att det är ekonomiskt eller miljömässigt försvarbart att ha trafik de tiderna. Det gör vi för att vi ska kunna fortsätta bedriva trafik när vi har många resenärer.

Men Miljenka Drenski, som bor i Staffanstorp och busspendlar till jobbet i Malmö, är rädd att neddragningen ändå kommer att drabba dem som måste resa.

– Till exempel när jag jobbar på kvällen, så jobbar jag till 22.30, och då är det kväll som jag tar bussen. Man måste ta bussen när man jobbar.

Samma farhåga har Elisabet Naalisvaara, som rest från Hässleholm till Malmö i dag för att plocka björnbär.

– För dem som är tvungna att åka är det ju hemskt om det blir på det viset. För oss som bara åker för mer eller mindre nöjes skull. Vi klarar ju det. Då får vi avstå, men det går inte för dem som jobbar.

Nästa vecka när skolorna drar igång kommer trycket öka på kollektivtrafiken. Enligt Saman Tondnevis på Skånetrafiken är mer än hälften av alla sittplatser lediga på 85 procent av alla avgångar, men de kritiska tiderna är just i rusningstid, framför allt runt klockan sju, och han uppmanar alla att fundera på sina resor.

– Det är just de här tiderna, om man kan undvika att åka i rusningstid. Kan man cykla eller gå i stället? Då hjälper man alla andra. Precis som vi har planat ut kurvan för sjukvården under våren, så behöver vi plana ut kurvan för buss och kollektivtrafik tillsammans under hösten.