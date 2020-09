Oro för fler vräkningar i höst

Ensamstående Michael Håkansson är en av de som fått det svårare ekonomiskt.

– Jag ligger efter med hyror och en del räkningar och har fått sitta och ringa runt varje månad och begära anstånd och hålla på, säger han.

Enligt en enkät hyresgästföreningen gjorde tidigare i sommar var sju av tio oroliga för sin ekonomi och i långa loppet möjligheten att betala hyran.

Marie Linder, ordförande på hyresgästföreningen, menar att oron under hösten riskerar att bli verklighet.

– De som hör av sig till oss och som jag har pratat med, är snabba med att försöka hitta ny försörjning det är inte så att man sätter sig hemma, man försöker hitta ett nytt jobb, man använder det lilla sparkapital man har för att klara sin hyra, men till slut tar pengarna slut.

– Jag tror att vi kommer se effekterna i höst bland de som fallit mellan stolarna där många har tillfälliga anställningar och vet att många är hyresgäster.



Hittills har man inte kunnat se någon rejäl ökning av vräkningar men för att förhindra den utvecklingen, vill hyresgästföreningen att regeringen upprättar en hyresfond där människor som riskerar att bli vräkta kan söka pengar till hyra samt att regeringen pausar vräkningar under pandemin.



Bostadsminister Per Bolund (MP) kan inte ger några besked om vilka förslag som är aktuella.



– Det är ju såklart frågor som kommer in i budgetdiskussionerna men exakt vilken lösning som vi kommer fram till, det är inte klart än.