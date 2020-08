Mindre denguefeber i Europa – coronaeffekt

Den lilla asiatiska tigermyggan som känns igen på sin svart- och vitrandiga kropp är på frammarsch i Europa. Myggan som ursprungligen kommer från Asien kan sprida allvarliga sjukdomar som Denguefeber, Chikungunya och Zika.

I år brottas flera länder i Sydostasien med rekordstora utbrott av denguefeber, som ger influensaliknande symptom och kan vara livshotande. Myggan har spridits över världen med internationella godstransporter och fick ordentligt fäste i Sydeuropa i början av 2000-talet.

När klimatet blir varmare flyttar den nu sakta norrut och Jan Semenza på det Europeiska centrumet för förebyggande och kontroll av sjukdomar, ECDC säger att den redan nu skulle kunna trivas även i södra Sverige.

– Even certain parts of England, and the sothern parts of Sweden and Norway are potentially suitable for this particular mosquito, säger han.

För att tigermyggan ska kunna sprida sjukdomar måste den först suga blod från en infekterad människa och sedan, med nästa stick, smitta en frisk person. De senaste åren har ECDC sett alltfler små utbrott av Denguefeber i Europa, men i år när resandet över världen stått i stort sett stilla under coronapandemin och har färre fall registrerats.

– It could be that because we have no importation of passengers from Dengueactive areas worldwide that there will be a dimenished risk of thess type of outbreaks, säger Jan Semenza.

Tigermyggan är dock här för att stanna, säger han.

Nyligen upptäcktes den runt Paris och nu uppmanas Frankrike, Italien och Spanien att sätta upp kontrollsystem runt sina internationella flygplatser för att snabbt kunna upptäcka ny smittspridning när resandet mellan kontinenterna tar fart igen.