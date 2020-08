– Det är en fråga vi jobbar med hela tiden men som kommer vara den absolut största utmaningen, både under hösten men också under flera år framöver, säger Socialdemokraten Kaisa Karro är regionstyrelsens ordförande i region Östergötland.



Finansminister Magdalena Andersson ser operationsutrustning och personalfrågan som regionernas utmaning, inte rena pengar.



– Regionerna har ju de läkare, sjuksköterskor och undersköterskor som de har anställda och också den operationsutrustningen. Så jag är rädd att det är det som kommer att vara den trånga sektorn, snarare än pengar.



Men hur sannolikt är det att ni kommer kunna hjälpa till även med pengar till den uppskjutna vården om pengar visar sig vara problemet, det kanske går att anlita privata företag i en större utsträckning eller liknande?



– Vi jobbar just nu med höstbudgeten och det är naturligtvis en av de diskussionerna som vi kommer att ha i den och det är ju ingen tveksamhet att jag som socialdemokrat tycker att sjukvården och äldreomsorgen är det vi prioriterar allra högst. Det har vi visat under våren med historisk stora belopp just för att kvalitén i de här verksamheterna på grund av den ekonomiska kris men också pandemi som vi är i.

I region Östergötland ser de över hur de kan samarbeta med andra regioner regionerna Kalmar och Jönköping kring operationskapacitet men även möjlighet att ta hjälp av externa vårdbolag.



Regionen har värderat den uppskjutna vården till cirka 500 miljoner konor, men är nu osäkra på om det räcker. Kaisa Karro anser att staten behöver hjälpa till att förbättra tillgängligheten i vården.



– Staten behöver också fundera över på vilket sätt man finansierar och jobbar med att ge oss i regionerna rätt verktyg att hantera den här vårdskulden.