Obama: Måste rösta på Biden som om våra liv hängde på det

Michelle Obama spände blicken i tv-kameran i en förinspelad video och gav ett tal som mer än att framhäva presidentkandidaten Joe Biden, gick ut på att få väljarna att faktiskt rösta i valet.

Hon beskrev ett ödesval med en mörk framtid om Donald Trump återväljs, och sade att vi måste rösta på Joe Biden som om våra liv hängde på det.

Michelle Obama är en av de mest populära frontfigurerna i det Demokratiska partiet, och i nattens tal gjorde hon referenser till sitt framträdande på Demokraternas konvent för fyra år sedan, när Hillary Clinton nominerades till presidentkandidat och frasen When They Go Low, We Go High, blev viral.



Den här gången hade Demokraterna klippt in publikreaktioner på några av talen från olika vardagsrum, en skarp kontrast till de välfyllda arenor vi annars brukar se.

Partikonventet hålls i år digitalt på grund av coronapandemin och det visades videoklipp på amerikaner som berättade om sina egna erfarenheter av krisen, och flera republikaner som är kritiska mot president Trump talade.

Det gjorde också Joe Bidens tidigare rival i primärvalen, senatorn Bernie Sanders som ville visa på enighet och på hur han lyckats påverka partiets politik.



Donald Trump startar den här veckan en kampanjturné till viktiga vågmästardelstater och besökte på söndagen Minnesota. Nästa vecka går Republikanernas konvent av stapeln.