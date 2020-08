WHO: barn över 12 bör bära munskydd som vuxna

Tillsammans med UNICEF gick världshälsoorganisationen under fredagen ut med nya riktlinjer om när det är lämpligt för barn i olika åldersgrupper att bära munskydd för att hindra spridningen av coronaviruset.

Till exempel ska barn över 12 år bära munskydd i samma utsträckning som vuxna, framförallt när man inte kan garantera att det går att hålla minst en meters avstånd från andra och när det finns en utbredd smittspridning i området.

Något som under vissa omständigheter även ska gälla barn mellan sex och elva år, dock inte barn under fem år, enligt WHO.

Dokumentet understryker samtidigt att mycket fortfarande är okänt i vilken omfattning barn bidrar till spridningen av coronavisuset, eller om barn är mindre mottagliga för smittan än vuxna, men att det finns data som tyder på att tonåringar "kan spela en mer aktiv roll i smittspridningen än yngre barn".