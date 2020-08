Efter kritiken: Oljechefen säljer av fonder för miljarder

– Jag kommer lösa in alla mina fondplaceringar i Ako Capital. Det handlar om 5 miljarder kronor och därmed hoppas jag att ingen kommer tvivla på att det är oljefonden som är mitt fokus, sade Nicolai Tangen på presskonferensen i Oslo.



Under eftermiddagen har Norges centralbank suttit i ett extrainsatt möte. I fredags riktade Stortingets finanskommitté stark kritik mot utnämningen av Nicolai Tangen som chef för oljefonden.



Tangen har tjänat miljarder via sin egen hedgefond Ako Capital och kritiken handlar om risken för intressekonflikter när oljefonden och Tangens egna fond agerar på samma marknader.



Den norska oljefonden är en av världens största statsfonder och förvaltar den norska finansiella förmögenheten som kommer från Norges oljeindustri.

Nicolai Tangen ska tillträda som chef den 1 september.