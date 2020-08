Rättegången inleds efter terrordådet i Christchurch

Åklagaren säger att Brenton Tarrant hade för avsikt att bränna ned moskéerna som han attackerade. I detalj berättar åklagaren hur Tarrant systematiskt mer eller mindre avrättade barn, kvinnor och män i moskén.



Under rättegången har det också kommit fram hur välplanerat dådet var. Tarrant hade under flera månader förberett sig för attackerna och köpt på sig vapen och annan utrustning för att kunna utföra de blodiga attentaten. Bland annat ska Tarrant ha flugit med drönare över Al-Noir-moskén för att kartlägga in- och utgångar.

Tidigare i år erkände den australiensiske Tarrant sig skyldig till terrordåd, och har sedan dess sparkat sina försvarsadvokater. Rättegången, som beräknas pågå den här veckan, är en möjlighet för överlevande, vittnen och drabbade att berätta om sina upplevelser innan domen faller.



En av dem som vittnade i dag var Abu Anziri, som kom till Nya Zeeland som flykting från Afghanistan. Han har kallats för terrorist i sitt nya hemland, men nu är slut på det, efter att Tarrant har visat en terrorists riktiga ansikte.

– När jag kom från Afghanistan kallade de mig för terrorist, men du tog det namnet ifrån mig. I dag kallas du terrorist, och du bevisar för världen att jag inte är det, sade Anziri.



Den 29-årige Brenton Tarrant sitter med i rättssalen och har under vittnesmålen visat små eller inga känslor för de många gånger skakande vittnesmålen.

Enligt juridiska experter i Nya Zeeland är det troligaste straffet livstids fängelse utan någon möjlighet att överklaga eller begära strafflindring. En dom som skulle innebära det hårdaste straff någon dömts till i landet, och vara unik i Nya Zeeland.