Kryptovaluta finansierar extremism i Sverige

- Jag tror att de har en skara supporters som utnyttjar möjligheten att stödja dem finansiellt via den här kryptovalutan, och det rullar på än idag med insättningar, även om det är små summor varje gång, säger Magnus Normark, analytiker på Totalförsvarets forskningsinstitut.



Som en del i en studie från Försvarshögskolan om radikalnationalism i Sverige har Magnus Normark tittat på den roll som kryptovalutan bitcoin spelar i finansieringen av det nazistiska partiet Nordiska motståndsrörelsen.

Enligt honom har det sedan 2018 kommit in en summa av ungefär en miljon kronor till partiet i bitcoin, och han bedömer att det handlar om ungefär en tredjedel av partiets insamlingsverksamhet.



Magnus Normark säger att det här ett sätt att kringgå att partiet inte får ha bankkonton i nordiska banker.



– Sen är det ju också så att det är väldigt svårt för myndigheter och andra institutioner att försöka identifiera vilka som sätter in bitcoins, vilket gör att det finns ju möjligheter att dra in finansiering från källor som kanske inte skulle vara acceptabla om de blev kända, men det vet vi väldigt lite om, säger Magnus Normark.



Att högerextrema grupper får finansiering i kryptovalutan bitcoin har bland annat uppmärksammats i USA där myndigheterna konstaterat att den sortens finansiering ökat de senaste åren efter att andra banktjänster stängt gruppernas konton.



Jonas Trolle är chef för center mot våldsbejakande extremism och säger att det är viktigt att försöka motverka den här formen av finansiering.

– Den typen av finansinstitut är väldigt svåröverblickbara, och det gäller ju annan kriminalitet och massor av ljusskygg verksamhet, så vi måste i samhället, både nationellt och internationellt, börja titta på de som ger de här möjligheterna för transfereringar, säger han.