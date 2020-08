Många på gatorna i protest i Washington

På scen nedanför Lincolnmonumentet 57 år efter att Martin Luther King Jr stått på samma plats och hållit sitt berömda I have a dream-tal stod en lång rad familjemedlemmar till män och kvinnor som dödats av polis i USA. Bridget Floyd, syster till George Floyd som dog efter att en polis hållit sitt knä mot hans nacke i mer än åtta minuter, sa till de flera tusen i publiken att vi här är de som kan genomföra drömmen.

De protester mot rasism och polisvåld som pågått sen George Floyds död i maj fick ny fart när 29-åriga Jacob Blake i söndags sköts i ryggen av polis när han sträckte sig in i sin bil. Halle Jean-Baptiste som rest från New York för att medverka under demonstrationen sa att den senaste veckan gjort protestmarschen ännu viktigare som en mötesplats för rörelsen.



Kvällen innan gårdagens protestmarsch, talade president Trump på Republikanernas konvent om plundrare och våldsamheter under protesterna mot polisvåld men nämnde inte skjutningarna av Jacob Blake eller George Floyd. Och Al Sharpton, ett känt namn från medborgarrättsrörelsen sa att vi här har fördömt plundring, men när tänker ni fördöma orättfärdiga polisskjutningar.