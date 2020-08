Över 20 till sjukhus i Oslo – förgiftades under bunkerfest

– Det var massor av folk som trängdes för att komma ut ur den lilla öppningen in till lokalen där festen var. Flera var medvetslösa och vi fick hjälpa till med sökning, ljus och att lufta ur lokalen berätta Ronny Andersen på räddningstjänsten för norska NRK.



Det var en fest i en gammal avstängd civilförsvarsanläggning som gick fel. Kolmonoxiden kom troligen från ett el-aggregat som använts för att få ljus och musik till festen enligt polisens teori.



Fynd på platsen tyder på att ungdomarna tagit sig in genom en öppning som mäter en gånger en meter som finns en bit upp på en bergsvägg, rapporterar NRK.



Uppemot 200 personer tros ha varit på festen. 24 fördes till sjukhus varav sju medvetslösa och Oslo universitetssjukhus höjde beredskapen under natten för att kunna ta emot alla skadade.



Sjukvården uppmanar alla som varit på festen och känner något symptom på kolmonoxidförgiftning att söka läkarvård.



– Många som var på den här grottfesten bör söka läkarvård om de upplever några symptom, säger Anders Bayer på Oslo universitetssjukhus, Anders Bayer på Oslo universitetssjukhus.