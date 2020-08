Nya protester i Minsk - polisen försökte stoppa demonstranter

Om man inte kan ropa "Avgå" uppe på torget, ja då kan man göra det i en tunnelbanevagn där under, så resonerade i alla fall en grupp demonstranter i Minsk.



Folkmassorna, som en del uppskattar till runt hundratusen, de begav sig istället för till ett avspärrat torg, till flera andra platser i staden. Det visade sig för tredje söndagen i rad att motståndet mot diktatorn Aleksander Lukasjenko inte har mattats av.



När polis försökte stoppa demonstrationerna genom att spärra av Självständighetstorget var det många som befarade att det skulle kunna bli mycket våldsamt, det som präglade de första dagarna efter presidentvalet, det har det inte blivit ännu. Sena kvällar och nätter har dock polisen tidigare arresterat demonstranter på väg hem.



Regimen har kontroll över Belarus med hjälp av polis och militär.

Idag rullade det in kolonner av stridsfordon i Minsk och soldater från armén vaktar sedan förra helgen vissa monument i Belarus under demonstrationerna. Ett sätt för regimen att visa sina militära muskler och hota med vad som skulle kunna hända om demonstranterna fortsätter.