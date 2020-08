Ännu en helg med stora protester i Minsk

Demonstranterna sjöng för att gratulera presidenten på hans födelsedag, men vissa lade till "grattis din råtta", och syftade med det tillbaka till förra helgen då Lukasjenko beväpnad flög runt ovan demonstrationerna i en helikopter, tittade ner och sa att där skingras råttorna.



Det blev igår åter en mycket stor demonstration med uppskattningar på uppemot 100 000 människor som vandrade på Minsks gator och krävde Aleksander Lukasjenskos avgång.



Redan under förra veckan tömde den belarusiska polisen under flera kvällar Självständighetstorget på mindre demonstrationer. Igår spärrades torget av och eftermiddagen förvandlades till något av en kraftmätning, innan demonstranterna åkte hem och skanderade avgå i tunnelbanan istället.



Inget pekar efter tre veckor på att protesterna förlorat i styrka, ingen dialog mellan opposition och regim har påbörjats, än så länge är det en öppen fråga hur diktaturen Belarus ska styras i framtiden.



Den ryske presidenten Vladimir Putin som utlovat stöd till Lukasjenko ringde i alla fall upp igår, och gratulerade på födelsedagen och bjöd in till ett möte i Moskva.

En av demonstranterna i Minsk föll mitt i demonstrationen på knä och friade till sin partner, av bilderna att döma verkade svaret ha varit mycket positivt.