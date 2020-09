BBC vänder om kritiserade sånger – får framföras

En dag efter att BBC:e nye chef Tim Davie tillträtt kom BBC:s vändning i den på sistone så intensivt debatterade frågan om bland andra sångerna Rule Britannia och Land of Hope and Glory skulle sjungas på årets ”Last night of the Proms” på fredag i nästa vecka.

Tidigare var beslutet att sångerna, av coronaskäl, detta år endast skulle framföras instrumentalt. Men efter hård kritik, även från premiärminister Boris Johnson, är nu dagens beslut att Rule Britannia ska framföras med sång och text på konserten.

Beslutet välkomnades av kulturminister Oliver Dowden som sa att han var glad över att BBC, som han tyckte, tagit sitt förnuft till fånga.

Enligt medieuppgifter hade BBC tidigare långtgående funderingar på att helt slopa sångerna på årets konsert och även framgent. Detta med anledning av sångernas texter, som en del menar glorifierar imperialism och slavhandel.

BBC hänvisade förändringsplanerna officiellt till coronarestriktionerna.

Men även om det nu ska sjungas nästa fredag i Royal Albert Hall i London, så blir det inte som vanligt. Både kör och orkester är kraftigt reducerade och det kommer inte finnas någon flaggviftande, allsångssjungande publik.