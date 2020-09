Bopriserna fortsätter upp

Pandemin och den växande arbetslösheten till trots fortsätter priserna på bostäder generellt att öka. Under den senaste månaden upp med två procent i bland annat Storstockholm och Storgöteborg och i Stormalmö ännu mer - upp med tre procent senaste månaden, enligt Svensk mäklarstatistik.

Vad gäller specifikt för bostadsrätter har de sedan juni till augusti i fjol generellt i landet gått upp med fyra procent fram till samma period i år, medan prisuppgången på villor har varit dubbelt så stor: upp med åtta procent i landet som helhet sedan förra sommaren. Teorierna om kraftiga boprisfall i pandemins spår har alltså hittills kommit på skam.

– Kanske är coronaeffekten precis tvärtom när det gäller bostäder, folk börjar fokusera mer på hur de bor och inte bara på semesterboendet som ju har varat rätt länge. Många jobbar ju hemma. Det kanske är det som är coronaeffekten på bostäder, säger Svensk mäklarstatistiks analyschef Per-Arne Sandegren.

Medelpriset för bostadsrätter i centrala Stockholm ligger nu på drygt 94 000 kronor per kvadratmeter vilket är nära all time high. I centrala Göteborg är medelpriset 64 000 och i centrala Malmö dryga 34 000 kronor per kvadratmeter.

Men prisökningarna på bostäder går alltså inte bara att se i storstadsregionerna och för fritidshus är ökningen än större – upp nio procent sedan september i fjol. Det är även för fritidshus som antalet försäljningar ökat mest – 13 procent fler hittills i år jämfört med motsvarande period förra året.

Banken SEB:s boprisindikator, som publicerades igår, visar på en allt högre andel hushåll som tror på stigande priser.

Anders Wennersten

