Coronatester för barn – en utmaning för regionerna

I en enkät som Ekot skickat ut, och som Sveriges 21 regioner svarat på i veckan, uppger 14 att de har kommit igång med provtagning för barn.

Tre regioner svarar att de har kommit igång delvis. Västerbotten, Sörmland och Blekinge erbjuder ännu inte provtagning för barn, men planerar att komma igång med det snart.

Den 31 augusti gick Folkhälsomyndigheten ut med en vägledning till regionerna för provtagning av barn för covid-19. Myndigheten förespråkar att alla barn som är äldre än förskoleålder ska kunna testa sig om de visar symptom på covid-19.

I Region Dalarna började man erbjuda provtagning av barn i måndags, men har redan tvingats backa eftersom efterfrågan var större än vad regionen klarar av.

– Det stora problemet just nu är att laboratorierna inte mäktar med att köra så många tester. Så vi har faktiskt fått säga att de yngre barnen, under 13 år, att vi just nu inte testar dem i lika hög utsträckning som de äldre barnen. För vi har sett att bland de äldre barnen, 15-19 år, är andel prover som är positiva klart högre än i resten av befolkningen, säger Helen Ernlund smittskyddsläkare i Region Dalarna.

I Sörmland förbereder man testning av barn och räknar komma igång inom några veckor.

– Det är ju väldigt mycket förberedelser som måste göras innan vi kan starta testning av barn. Bland annat laboratoriekapacitet, hur det ska gå till rent praktiskt, så det finns en hel del frågetecken att räta ut innan man kan börja testa barn, säger Fredrik Gustavsson, pressansvarig i Region Sörmland.

En annan utmaning som flera regioner påtalar är att många barn mellan 13-18 år inte har e-legitimation och därför inte kan logga in på 1177 Vårdguiden och boka en tid för test.

– Det går inte ögonblickligen att skaffa sig ett digitalt id om man inte har det redan. Varför man måste se till att skaffa det innan man har blivit sjuk. Så vi försöker nå ut till all skolungdom och deras föräldrar att se till att de har ett fungerande digitalt id, säger Annika Ersson, smittskyddsläkare i Jämtland Härjedalen.

Att det ser så olika ut i regionerna oroar inte statsepidemiolog Anders Tegnell på Folkhälsomyndigheten, men han tycker att rutiner för provtagning av barn bör vara på plats i alla regioner inom en snar framtid.

– Ja, vi har ju en lucka nu när vi har ganska låg smittspridning och då är det ju bra att få den här typen av processer på plats under den perioden. Så det är nog bra om man kan få det här på plats inom de närmsta veckorna.