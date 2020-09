Protester mot förhållandena i flyktinglägret Moria

De slog tomma vattenflaskor mot varandra, skanderade ”frihet” och ”Moria är dött”, vissa höll upp plakat med vädjan till andra EU-länder att hämta dem. ”Tyskland, snälla hjälp oss, vi dör här,” hade någon skrivit på en kartongbit på tyska.

Under morgonen kommer ytterligare förstärkning från Aten i form av fem bussar med kravallpoliser, deras bussar placerades ut på båda sidor om folkmassan för att förhindra att de tog sig vidare.



Ett femtiotal kravallpoliser iförda gasmasker och utrustade med sköldar stod beredda att rycka in. Tidigare under dagen utbröt det tumult vid vattenutdelningen och en av männen drog kniv. Polisen svarade med tårgas för att skingra folkmassan.

Ett stenkast bort på militärens mark sätts nu provisoriska flermannatält upp beräknat att ge tillfälligt boende för omkring 4000 människor.