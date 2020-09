Ökande segregation på Östra Ersbodaskolan

Segregerade skolor – så har vi räknat

Granskningen bygger på statistik från Skolverket om samtliga skolenheter på grundskolenivå under tio års tid, totalt mellan 4 600-4 900 enheter per läsår. (OBS att vissa skolor har valt att dela upp sig organisatoriskt i flera skolenheter, t ex ”Ängskolan F-6” och ”Ängskolan 7-9”).

Vi har jämfört hur elevsammansättningen på varje skola avspeglar eller avviker från elevsammansättningen i hela kommunen. I granskningen fokuserar vi särskilt på de skolor där andelen elever med utländsk bakgrund, eller andelen elever med högutbildade föräldrar, är minst 20 procentenheter högre eller lägre än i hela kommunen.

Vad menar vi med utländsk bakgrund och högutbildade föräldrar?

Att en elev har utländsk bakgrund innebär här att eleven är född utomlands, eller är född i Sverige med båda föräldrarna födda utomlands. Även elever som saknar uppgift om personnummer räknas in här.

Att en elev har högutbildade föräldrar innebär här att eleven har minst en förälder som har eftergymnasial utbildning.

Läs mer