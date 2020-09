150 forskare: Inte värdigt av Sverige

Anja Franck är docent i freds- och utvecklingsstudier på Göteborgs universitet och är initiativtagare till brevet.

– Det vi vill är att Sverige ska vara med och ta sitt ansvar i den akuta situationen på Lesbos. Tiotusentals människor sover på gatan och har varit med om en väldigt traumatiska upplevelser efter branden. Sverige bör också verka för att man överger "hotspot"-approachen som i kombination med EU:s övriga regelverk har skapat en situation som är helt ohållbar, säger hon.

De 150 forskarna kritiserar EU-politiken av så kallade "hotspots", där EU under lång tid samlar flyktingar i läger vid EU:s gränser och det kan ta lång tid att få sin asylansökan prövad.

Anja Franck anser att migrationsminister Morgan Johansson (S) duckar då han tidigare till Ekot uppgett att Sverige skickar stöd i form av bland annat tält och filtar men att det är "migrationsverket som fattar beslut när ansvaret för en asylansökan kan övergå från en medlemsstat till en annan".

– Det handlar inte om att Morgan Johansson ska gå in och peka om vilka som ska få asyl, utan om att evakuera människor till säkra ställen. Där ska de få en rättssäker och under humanitärt värdiga villkor, prövning av sin sak. Det är obegripligt att många andra EU-länder säger sig kunna göra detta och det är inte värdigt svenskt politiskt ledarskap att just vi har rollen i EU där vi säger att vi absolut inte kan evakuera människor som just varit med om en mycket traumatisk upplevelse, säger Anja Franck.