Kina vill bli koldioxidneutralt

– En milstolpe, som även om den lämnar mycket utrymme för tolkningar ändå är ett steg framåt.

Det säger Lauri Myllyvirta, chefsanalytiker på det fristående miljöforskningsinstitutet CREA, Centre for research on Energy and Clean Air, i Helsingfors som bevakar Kinas klimatutsläpp.

Och Lauri Myllyvirta menar att Kinas nya klimatutspel kom oväntat.

– Det var i ett videoinspelat till FN:s generalförsamling igår som Kinas styrande kommunistpartis generalsekreterare Xi Jinping meddelade att Kina siktar mot att bli koldioxidneutralt till år 2060.

Xi Jinping sade också att målet är att Kinas egna koldioxidutsläpp ska nå en topp innan 2030 och därefter alltså minska.

Klimatanalytikern Lauri Myllyvirta tror att det är ett rimligt mål, men att ett orosmoln är hur mycket ny kolkraft som kommer byggas i Kina de kommande åren.

Majoriteten av Kinas elförsörjning kommer fortfarande från kol och det finns omfattande planer på att bygga nytt.

I oktober väntas Kinas kommunistparti offentliggöra ramverket för sin 14:e femårsplan som kommer sträcka sig fram till 2025.