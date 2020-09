Lyxvåningar når nya rekordpriser

Mäklaren Siv Kraft i Stockholm ser en särskilt stor efterfrågan på exklusiva vindsvåningar och bland objekten hon har till försäljning just nu finns en med begärt pris på 180 miljoner kronor.

– Du ser att man kan gå ut överallt till en altan. Det är också stora takfönster och det är raka väggar.



Priserna fortsätter alltså upp generellt sett för bostadsrätter. I centrala Stockholm, Göteborg och Malmö har de bara under sommaren stigit med mellan 2 och 5 procent. Samtidigt slås hela tiden nya rekord för priserna på de allra dyraste våningarna. Som den mäklaren Siv Kraft nu säljer på Östermalm i Stockholm. Som är på totalt 497 kvadratmeter i två plan med utropspris från säljaren på just 180 miljoner kronor.



– Det skulle egentligen ha blivit fyra lägenheter. Men säljaren kom in väldigt tidigt och kunde då köpa de översta planen.



180 miljoner ger ett pris per kvadratmeter på 362 000 kronor. Men då ingår 144 kvadratmeter altaner med uppvärmd utomhuspool.

– Här kommer man ner för en stor trappa, det är väl sju meter i takhöjd som högst. Och härnere är en biograf..



Den här typen av våningar säljs nu i allt högre grad underhand utan att ange adress i annonser och med diskretare försäljningar där slutpriserna kan förbli hemliga.



– Den här typen av objekt läggs ju inte ut i allmänhet. Och man är ju inte skyldig att meddela vad de säljs för till skillnad mot hus. Och underhand är hetare nu än vad det har varit tidigare.



I övrigt är principerna vid exempelvis budgivning för de här våningarna ändå detsamma som när man köper en något mindre lägenhet. I princip alltså.



– Man kan ju ha olika taktik. En bra taktik det är väl att höja en miljon i taget, det tror jag nog att man får göra.

Att sälja först eller att köpa först, är det något som är ett huvudbry även för dem som är beredda att köpa en våning för 180 miljoner kronor?

– Nej det är det inte. Man köper inte för de sista 180…