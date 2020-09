Stockholm stad om bristerna: ”Vi litar på rektorerna”

Men Helene Moquist, enhetschef på Uppföljningsenheten i Stockholm Stad vill inte kommentera kritiken mot skolan.



– Det är ju förskräckligt om inte elever får det stöd de behöver, men jag kan inte kommentera en enskild skola så.



Vilket ansvar har Stockholm stad då som betalar ut de här stora summorna, för att se till att eleverna får det stöd de ska få?



– Vi litar på att rektorerna gör det jobb de ska göra. Skollagen säger att rektor är ansvarig för verksamheten och hur den organiseras, så alla elever får det stöd de behöver.

Under dagen har Ekot rapporterat om lärare och föräldrar som anmält en av det privata omsorgsbolaget Nytidas resursskolor för till Skolinspektionen. De anser att stödet till eleverna med diagnoser som adhd och autism brister.

Ekots granskning visat att kommuner med elever på skolan förra året betalade i genomsnitt över 200 000 kronor extra per elev, utöver skolpengen. Men tidigare lärare som Ekot pratat med anser inte att skolan levererar det stöd den utlovar, säger engelskläraren Sofia Elevant.

– De här barnen har rätt att få dem stödinsatser som står i deras pedagogiska utredningar, men jag upplever inte att de får inte den hjälpen.

Ekot har begärt ut en handfull ansökningar om tilläggsbelopp som Nytidas resursskola skickat in till Stockholm stad under 2019. Här beskriver skolan till exempel att en elev har speciallärarundervisning 60 minuter i veckan, något som inte skedde på högstadiet under förra året enligt Sofia Elevant.

– Nej, det stämmer absolut inte.

Nytidas skolchef Åsa Enström, vill varken svara på om skolan hade speciallärarundervisning eller levererar utlovad kvalitet, utan hänvisar till den granskning som Skolinspektionen nyligen inlett.

– De påståenden som har kommit in ska granskas av Skolinspektionen och det ser jag fram emot.

Helene Moquist på Stockholm Stad betonar också att det är Skolinspektionen som granskar kvaliteten på stödet, men säger samtidigt att staden nu ska se över sina ansöknings- och uppföljningsrutiner.

-- När vi får signaler, är det klart att vi behöver fundera på om vi kan göra det på ett annat sätt.