Internkritik i Vänsterpartiet om ny partistyrelse

En av dem som tycker så är Per Markus Risman, ordförande för Vänsterpartiet i Uppsala län.

– Jag hoppade till lite, och tänkte "Hmm, det det här var ju anmärkningsvärt". Jag undrar hur man har resonerat här, när det är så tydligt att vi vill bli större och starkare på landsbygden, säger han.

På Vänsterpartiets kongress, i månadsskiftet oktober-november, väntas Nooshi Dadgostar väljas till Jonas Sjöstedts efterträdare. Hon är i dagsläget den enda kandidaten.

Ombuden ska också utse en ny partistyrelse, och valberedningens förslag får nu kritik, visar Ekots samtal med en rad vänsterpartister. Det handlar framför allt om att 11 av de 33 personer som föreslås bli ordinarie eller ersättare i ledningen representerar Storstockholmsdistriktet.

– Jag tror att man i väldigt många andra organ skulle bli väldigt förvånad om en tredjedel i rummet var från Stockholm. Men i Vänsterpartiet verkar det helt okej, och det är något som förvånar mig och som jag ifrågasätter, säger riksdagsledamoten Håkan Svenneling.



Han menar att det är en för hög andel och gör bedömningen att det här kommer att bli en stridsfråga på kongressen.



Per Markus Risman, distriktsordförande i Uppsala, konstaterar att det är svårt att sitta i en valberedning, men han anser att Stockholmsdominansen sticker i ögonen.



– Lever man i landsbygden där välfärd och service försvinner i oroväckande takt, så är det en upplevelse man tar in i styrelserummet och som kommer att påverka besluten till det bättre säger Per Markus Risman.

Ingrid Nilsson, distriktsordförande i Västernorrland, tycker generellt att partistyrelsen ska spegla alla delar av Sverige.



– För att alla ska få komma till tals och alla så krävs det ju att vi är representerade brett, säger hon.

Valberedningens ordförande Håkan Eriksson säger att den föreslagna nya ledningen består av personer som kommer från Kiruna i norr till Malmö i söder, och att många av dem som på papperet representerar Storstockholm också har kunskaper om andra delar av landet.

– Men sedan är Stockholm också vårt starkaste distrikt, med flest medlemmar, och jag är glad och stolt över att kunna föreslå de kamrater vi gör, säger han.