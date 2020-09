Hjälparbetare misstänks för sexövergrepp under ebolautbrottet

För några år sedan blev det en stor skandal när det visade sig att FN-soldater i Centralafrikanska republiken hade utnyttjat kvinnor och barn i stor omfattning. Denna gång handlar det om personer som via sina hjälporganisationer skickats till Kongo-Kinshasa för att hantera ebola-utbrottet där.



Det är tidningen The New Humanitarian som gjort en grundlig undersökning om vad som hände i landets östra del, under den enorma internationella operation som handlade om att få bukt med ebola-epidemin. Tidningen fann fler än femtio kvinnor som vittnar om att de tvingats till sex för att få eftertraktade jobb, eller fick sparken för att de vägrat gå med på det. Två kvinnor säger sig ha blivit gravida.



Bekämpningen av ebola-epidemin medförde ett massivt inflöde av pengar och personal från omvärlden till denna del av landet. För lokal befolkningen blev jobb som kokerska eller städerska extremt eftertraktade. Lönerna på mellan 500 och tusen kronor i månaden ligger skyhögt över vad folk i denna hård utsatta region vanligen kan få.



Enligt kvinnorna och anonyma FN-källor så var det anställda inom bland annat UNICEF, Läkare utan gränser, Oxfam, World Vision och Kongos hälsodepartement som tvingade kvinnorna till sex i utbyte mot jobb.



Världshälsoorganisationens chef Tedros Adhanom Ghebreyesus säger att man nu ska granska uppgifterna noga.

Richard Myrenberg

richard.myrenberg@sverigesradio.se