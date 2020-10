Syrier släpps från al-Hol

De ingår i en allmän amnesti som ska lätta på trycket i det överfulla lägret där tusentals anhöriga till IS-terrorister förvaras.

--Alla syrier i lägret kommer att flyttas, de enda som blir kvar är utländska medborgare som måste behandlas annorlunda, säger Elham Ahmad, ordförande i Syriens demokratiska råd som kontrollerar området och lägret.

Det finns omkring 70 000 människor i lägret, kvinnor och barn som är anhöriga till IS-terrorister.

Trycket på lägret har varit hårt och förhållandena miserabla.

Kvinnliga IS-anhängare har enligt rapporter fortsatt utöva IS ideologi och hållit andra kvinnor under uppsikt, de som anses ha brutit mot reglerna har straffats.

Administrationen vittnar om våldtäkter, misshandel och mord.



Tidigare har 4000 syrier släppts från lägret i samarbete med lokala klaner vars ledare garanterat övervaka att de släppta inte kommer att liera sig med terrorsekten igen.



Nu kommer de kvarvarande syriska medborgarna i lägret att släppas, av dem är 17,000 barn. Kvar blir utländska så kallade "IS-kvinnor" och barn och myndigheterna hoppas nu på bättre stöd från omvärlden för att driva lägret och repatriera utländska medborgare.



Men administrationen kommer också att ställa kvinnor som misstänks för brott i samröre med IS inför rätta. Men som Ekot rapporterade i helgen har rättsprocessen försenats på grund av Corona pandemin och kan som tidigast vara igång i början av nästa år.



Efter amnestin för syrier i al Hol lägret kommer omkring 40 000 utländska medborgare vara kvar i lägret, bland dem 7 000 barn och ett 20-tal svenska kvinnor och deras barn.