Boris Johnson lovar miljösatsningar – vill väcka optimism

Att återbygga landet till det bättre – build back better – efter covidpandemins härjningar i Storbritannien, det var premiärminister Boris Johnsons löfte till sitt parti idag.



Johnsons fokus på framtiden var inte minst ett sätt att försöka förflytta fokus på den politiska debatten från hans regerings många omdiskuterade ageranden under covidpandemin, som även lett till hård intern kritik i partiet.



Syftet med talet var att återuppväcka den optimistiska stämning som fanns i partiet efter den stora valsegern vid juletid förra året.



– Jag vill att ni föreställer er att ni kommer till Storbritannien 2030, då ska alla de löften jag nu ger vara genomförda, sade Boris Johnson förhoppningsfullt.



En av satsningarna som ska göras är alltså på vindkraft. Om tio år ska den brittiska vindkraften enligt Johnson producera så mycket el att det motsvarar behovet för alla bostäder i landet. Han hoppas också att andra miljösatsningar ska leda till hundratusentals, kanske miljoner arbetstillfällen.



Flera av vallöftena från i julas upprepades också. T ex 40 nya sjukhus, bättre utbildning och satsningar på att utjämna inkomst- och produktivitetsskillnader mellan landets olika delar.



Frågan är nu om Johnsons tal får covid-kritikerna i hans eget parti att tystna och Johnsons popularitetssiffror att stiga igen.



Senast igår fick regeringen skarp kritik från alla möjliga håll efter att det uppdagades att på grund av ett 13 år gammalt datorprogram så hade myndigheterna tappat räkningen kring 16 000 positiva covidtester och smittspårningen för tusentals hade på det sättet blivit kraftigt försenad.



Johnson återupprepade också att han inte lider av några sviter av den svåra covidsjukdom han genomgick i våras, något som envisa rykten, även internt gjort gällande:



– Det där är uppenbart trams från folk som inte vill att den här regeringen ska lyckas, sade Boris Johnson.