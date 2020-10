Fler får stöd till nytt jobb

Omställningsorganisationen Trygghetsfonden TSL som ägs av LO och Svenskt Näringsliv har tagit emot drygt tre gånger så många uppsagda hittills i år jämfört med i fjol.



– Den stora uppsägningsvågen från till exempel hotell- och restaurangbranschen har sjunkit drastiskt samtidigt som uppsägningar inom industrin och framför allt handeln ökar, säger Caroline Söder, vd för Trygghetsfonden TSL.



Fack och arbetsgivares organisationer som hjälper uppsagda vidare i karriären har ett hektiskt 2020 under pandemin.

Juli och augusti var betydligt, lugnare än vårmånaderna, men i september ökade inflödet av uppsagda igen, enligt ny statistik. Under tredje kvartalet beviljades totalt över 6 200 uppsagda i LO-yrken hjälp att hitta ett nytt arbete, starta eget eller börja studera, det kan jämföras med knappt 3 000 samma period i fjol.



De allra flesta som får stöd lyckas också komma vidare, men Trygghetsfondens vd Caroline Söder ser nya mönster i år. Fler av de uppsagda är kvinnor och fler är unga, och en större andel än tidigare går vidare till mer osäkra anställningar.



– Det är fler som går in i en visstidsanställning jämfört med förra året, den har ökat med ungefär 7 procent. Vi ser även att det är fler som väljer studier, tredje kvartalet var det 13 procent som började studera vilket är fler än dubbelt så många som normalt.



Pandemins utveckling och möjligheten för företag att behålla nu permitterade anställda väntas bli avgörande framöver.



– Den bild vi ser indikerar ju fortsatt höga nivåer av uppsägningar, samtidigt bedömer vi inte att vi kommer se de nivåer som vi såg under våren, säger Caroline Söder.