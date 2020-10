Dödstalen har inte ökat – trots högre smittspridning

– Statistiken visar att under tredje kvartalet så dog det något färre än det har gjort de fem senaste åren. De första siffrorna som vi har sett för oktober är väldigt få dödsfall. Vi ser inga tendenser till att antalet dödsfall går upp, säger Thomas Johansson, befolkningsstatistiker på SCB.

SCB har jämfört dödligheten under kvartalet juli till september med motsvarande period under 2015-2019. Resultatet visar en underdödlighet med cirka 2 procent. Det kan kan jämföras med coronavårens kvartal april till juni, då överdödligheten beräknades till cirka 25 procent.

Men just underdödligheten det senaste kvartalet kan bero på en kombination av ett milt influensaår i fjol och coronavirusets framfart under våren, enligt Thomas Johansson.

– Genom att vi känner till att influensaepidemin under 2019 var väldigt mild, så överlevde många sköra. När de kom in i corona-perioden så då avled de tyvärr under den perioden. Under andra kvartalet hade vi väldigt hög överdödlighet av covid-19, och personer som kanske skulle ha dött senare under 2020 har redan avlidit, vilket gör att det blir ett litet vakuum, säger Tomas Johansson.