Miljonrullning till fjällnära skogar

Den gav skogsägare som nekas att avverka en ersättning på 125 procent av det verkliga värdet. Därför begär Herman Sundqvist, generaldirektör på Skogsstyrelsen, nu ytterligare 360 miljoner från regeringen för nästa år.

– Det är den bedömning som vi gör av hur mycket pengar som kommer att gå åt för de tillstånd som vi bedömer att vi kommer att neka under nästa år.

Det var i maj i år som Mark- och miljööverdomstolen slog fast att ägare av så kallad fjällnära skog, och som inte får tillstånd från Skogsstyrelsen att avverka sin skog, ska får ekonomisk ersättning med 125 procent av det faktiska värdet. I dagsläget cirka 43 000 kronor per hektar i snitt.

En god affär således, för skogsägare som får avslag. Ersättning utgår med mer än det faktiska värdet, samtidigt som skogen står kvar. Att många skogsägare också tycker så framgår av den kraftiga ökningen av antalet ansökningar till Skogsstyrelsen, om att få avverka fjällnära skog.

Normalt kommer det in 3000 ansökningar under ett år, men enbart under september i år kom det över 8 400.

Därmed räcker inte de 192 miljoner som regeringen budgeterat för sådan ersättning under nästa år, utan Skogsstyrelsen begär nu ytterligare 360 miljoner för 2021. Herman Sundqvist igen.

– Vi bedömer att de här 360 miljonerna, de kommer nog till att räcka till att ersätta nekade avverkningstillstånd på 9000 hektar.

Ett sätt att hålla nere kostnaderna vore förstås att bli mer generös med att bevilja tillstånd att avverka fjällnära skog. Men någon sådan förändring är inte aktuell försäkrar Skogsstyrelsens generaldirektör.

– Nej, vi är väldigt noga med att vi ändrar ju inte våran tillämpning av lagstiftningen, alltså vår uttolkning av hur 18 paragrafen ska tillämpas, det ändrar vi inte.