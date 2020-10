Per Anger-priset till Intisar al-Amyal

– Priset betyder mycket för mig. Det ger mig en ny positiv drivkraft. Men det här priset är inte bara mitt, det är till irakiska kvinnor som en helhet, ett bevis för att det finns de som bryr sig om kvinnors läge i Irak på internationell nivå, säger Intisar al-Amyal över telefon från Irak.



Per Anger-priset är ett internationellt pris som Sveriges regering delat ut sedan 2004. Per Anger var en svensk diplomat som gjorde en viktig insats för att rädda judar i Ungern undan Förintelsen. Priset går till personer som gjort stora humanitära och demokratifrämjande insatser och delas ut av myndigheten Forum för levande historia.

Enligt juryns motivering får Intisar al-Amyal priset för att genom sitt ledarskap, i en extremt hotfull miljö, ha lyckats mobilisera stora grupper i arbetet för demokrati och mänskliga rättigheter.

I dag leder hon en kvinnorättsorganisation som bland annat driver utbildningsprogram för barn och unga, och projekt för att kvinnor på landsbygden ska lära sig läsa och skriva. Och hon säger att situationen för kvinnor i Irak är mycket svår.



– Till exempel registrerar domstolar i Bagdad 2 000 till 3 000 äktenskap varje månad för personer under arton år och ibland för personer under femton år.



Och Intisar al-Amyal säger att hon kommer att fortsätta kämpa för förändringar i Irak.



– Som en feministisk rörelse arbetar vi för att kvinnor ska kunna delta under rättvisa former i valet och den politiska processen i Irak. Vi arbetar också med frågor om våld mot kvinnor och övervakar och följer upp dessa överträdelser, säger Intisar al-Amyal.