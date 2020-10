Stor ledning för Biden i opinionsmätningar

I en telefonkonferens med väljare varnade senatorn från Nebraska, republikanen Ben Sasse, för en kommande demokratisk tsunami i valet. Sedan riktade han en ordentlig känga mot partikollegan och presidenten.

– I framtiden kommer debatten handla om varför vi tyckte det var en bra idé att försöka få väljare att rösta på en TV-besatt narcissist, sa han i inspelningen från telefonkonferensen som publicerades av Washington Examiner.



De sammanvägda opinionsundersökningarna visar på en stor ledning för Joe Biden. I "Five thirty eights" genomsnitt leder Biden med 10.7 procentenheter.

Trump ligger även illa till i flera av de vågmästarstater han vann för fyra år sedan. "Real Clear Politics" sammanvägning visar att Biden har ett övertag med över 5.6 procentenheter i Pennsylvania och över sju procentenheter i Michigan.

The Economists modell förutspår just nu att Biden har 91 procents chans att vinna valet.



Även i kongressen ser det illa ut för Republikanerna. Representanthuset skulle med stor sannolikhet fortsätta under demokratisk kontroll om det vore val idag, och senaten kan mycket väl få en ny Demokratisk majoritet eftersom flera republikanska senatorer är illa ute.



Ted Cruz, den republikanske senatorn från Texas, sade för några dagar sedan att valet kan gå hur som helst.



– Vi kan vinna, sa han till CNBC, men det kan också bli ett republikanskt blodbad av Watergate-proportioner.