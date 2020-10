Hemlig massgrav upptäckt på Frösön

– Det är tragiskt på många sätt för som jag ser har det varit namngivna men bortglömda personer som inte ansetts vara värd någonting annat. Det här en viss chans att ge dem upprättelse, säger Joel Nordkvist, moderaternas gruppledare i Östersunds kommun.

Under åren har rykten florerat bland kyrkogårdsanställda om att det skulle finnas en massgrav med patienter från det gamla mentalsjukhuset som avlidit under spanska sjukan. Det var i våras när coronapandemin jämfördes med just spanska sjukan som ryktet om massgraven kom till politikern Joel Nordkvists kännedom.

Han började gräva i historien och har genom hospitalets dödsböcker lyckats få bekräftat att en intern influensaepidemi utbröt bland de närmare 600 patienterna hösten 1918, och de flesta som avled begravdes anonymt.

Och vad tänker du om att man lägger dem i en massgrav och inte begraver på dem på vanligt sätt, finns det nånting som talar om varför man gjorde så?

– Jag gissar att det var av sanitära skäl. Folk dog på ganska löpande band där ett tag, varje dag kunde det dö mellan 3-4 stycken och man måste ju göra nånting. En dag så vet jag att det begravdes 14 stycken.

– Jag tror tyvärr att det har varit av praktiska skäl och sanitetsskäl.

Vården av psykiskt sjuka vid det sedan många år nedlagda mentalsjukhuset Frösö sjukhus har starkt ifrågasatts på senare tid. Nu ska de döda i massgraven få upprättelse genom ett minnesmonument.

– Eftersom vi har hittat namnen på de här personerna så kommer kyrkan att resa någon form av minnesmärke där deras namn och hemorter blir publicerade så det blir viss upprättelse för dem.