Få har sökt brottsskadeersättning efter sprängdåd

Efter sprängdådet vid ett flerbostadshus i Linköping förra året där runt 20 personer skadades lindrigt har bara två ansökt om ersättning.

– De här personerna har ansökt om ersättning för sveda och värk, och det är en ersättning för fysiskt och psykiskt lidande som man haft på grund av brottet och sen har de också sökt för kränkning, säger Åsa Lundmark, chef för brottsskadeenheten vid Brottsoffermyndigheten

De senaste åren har det skett ett antal sprängdåd vid flerbostadshus där många boende har drabbats. I fallet i Linköping i juni förra året fick runt 20 personer vissa skador efter explosionen och 250 lägenheter drabbades – och fler borde ha rätt till brottsskadeersättning, enligt Åsa Lundmark på Brottsoffermyndigheten.



– Av polisutredningen om händelsen i Linköping framgår att det var ett stort antal personer som skadades, så ja, jag skulle säga att det är fler som har rätt till ersättning.



Ersättning från Brottsoffermyndigheten kan betalas ut om det inte finns någon dömd person som kan betala skadestånd. Ersättning betalas inte ut för sakskador, eller för sådant som redan ersatts av försäkringsbolag.



– Man gör en bedömning i varje enskilt fall och då tittar man bland annat på om personen blivit skadad, vilken risk man varit utsatt för och om gärningen varit riktad mot en särskild person, säger Åsa Lundmark.



Ett annat sprängdåd som drabbade många skedde på Östermalm i Stockholm i januari. I det fallet har det ännu inte kommit några ansökningar om brottsskadeersättning.



– Polisens förundersökning pågår ju fortfarande, men vi förväntar oss att det kommer in ansökningar nu under året och nästa år, säger Åsa Lundmark.



Att så få ansökt kan enligt Åsa Lundmark bero på att de som drabbats inte vet att det går att ansöka om brottsskadeersättning och enligt henne är det viktigt att den informationen kommer fram:



– Det är viktigt att de utsatta personerna får korrekt information, och där har ju polisen en viktig roll.



Arne Brovig bor i en trappuppgång i Kista i nordvästra Stockholm, där det skedde ett sprängdåd i januari. Han är också ordförande i bostadsrättsföreningen där. Om ingen döms för det dådet kommer Arne Brovig uppmana de som bor i huset att söka ersättning från Brottsoffermyndigheten.



– Det är ingen som informerat oss om det här från myndigheternas sida, men jag kommer uppmana folk att skicka in, säger han.