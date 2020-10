Trots festavrådan – inga hårdare restriktioner för krogar

Smittspridningen av covid-19 ökar igen och de senaste veckorna har ökningen bland unga vuxna, 20-29 år, varit stor. Simon Kahn och Malte Hof som är i 25-års-åldern sitter på krogen och tar en öl när de berättar hur de ser på läget.

– Jag tycker att man borde avstå men det blir ju tråkigt i längden. Det blir ju väldigt själviskt att säga så men det är väl så alla ungdomar tänker nu för tiden, att man är odödlig, säger Malte Hof.

– Jag tycker det är viktigt att följa restriktionerna men sedan är det väldigt lockande när det inte är någon lockdown när allting är öppet som vanligt i princip, säger Simon Kahn.

– Jag tycker det är ansvarslöst när folk är ute och sen när man blir full så tappar man omdömet, säger Linnea Ekström.

Avrådan från sociala sammankomster såsom fester och att covid-19 ökar igen, är anledning till att socialminister Lena Hallengren tillsammans med företrädare för Stockholms stad, besökte en restauranginspektion mot trängsel på ett folktomt Beirut Café i Stockholm under kvällen. Men regeringen har inga planer på hårdare restriktioner för restaurangnäringen.

– Var och en måste ta sitt ansvar, det gäller som kroggäst, att inte gå in på ett ställe om jag tittar in och ser att det är fullt. Och som restaurangägare så har jag ett ansvar både för gäster och personal så att restaurangbesöket sker under smittosäkra former. Det är vad inspektionen syftar till, säger Lena Hallengren.

Men gör inte alkohol människor mer riskbenägna och blir det inte stökigare desto längre kvällen lider - finns det ytterligare restriktioner att göra där?

– Vi har inga planer på att begränsa alkoholtillstånden. Men krögarna har ett stort ansvar här, men det finns ju krogar, såsom nattklubbar där man kanske inte främst går för att äta eller gå hem särskilt tidigt, ja, säger Lena Hallengren.